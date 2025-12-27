GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Sipariş geç geldi kavgası: Kurye 2 kardeşi bıçakladı

Sipariş geç geldi kavgası: Kurye 2 kardeşi bıçakladı
Şanlıurfa’da kurye Ö.C.T., sipariş götürdüğü H.T. ile kardeşi M.E.T.’yi çıkan tartışmada bıçakla yaraladı. Yaralı kardeşleri sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirlen saldırgan kurye gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Narlıkuyu Mahallesi'nde, gece saatlerinde bıçaklama olayı meydana geldi. M.E.T. ile ağabeyi H.T. online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi.

'POS CİHAZI NEDEN YOK' TARTIŞMASI

Siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Ö.C.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

