Deprem bölgesine 455 bin konut inşa edildi

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan “asrın inşasında” sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle 455 bininci konut ve iş yeri bugün hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinde sona gelindi.

Deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 konut ve iş yerinin yapımı tamamlandı.Tamamlanan yapılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Tören kapsamında Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da canlı bağlantılarla anahtar teslimleri yapılacak.

Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde tamamlanan konut ve iş yerleri için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Törende Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1333, Tunceli'de 201 olmak üzere toplam 105 bin 179 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.

Törenin ardından illere göre tamamlanan yapı dağılımı şöyle olacak: "Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89."

SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT YAPILDI

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımın temellerini 15'inci günde attıklarını kaydeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "45. günde ilk köy konutlarımızın teslimini yaptık. Devletimiz deprem bölgesine 75 milyar doları aşan bir yatırım yaptık. Tüm bu çalışmaların yanında, asrın inşasının perde arkasında dev bir ekibin emeği var. Bu ekip 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede çalıştılar. Saatte 23, günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık." ifadelerini kullanmıştı.

"ANKA KUŞU MİSALİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı törene ilişkin "Deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık” ifadesini kullandı.

Öte yandan depremde ağır hasar gören Hatay'ın simge yapıları da yeniden ayağa kaldırıldı. 1939'da Hatay'ın Anavatana katılmasının ardından önemli bir tarihi ve siyasi rol üstlenen Hatay Meclis Binası, Doğuş Grubu'nun destekleriyle aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Yapı, kentin hafızasında yeniden yerini aldı.

Kaynak: AA