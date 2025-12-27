Konya’da polise ateş açıp evi yaktı: Zanlı gözaltında!

Olay, saat 14.00 sıralarında Kulu ilçesi Yeni Mahalle 138620'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.
Önce Ateş Açtı, Sonra Mutfağı Yaktı
Aile içi kavga ihbarına gelen polis ekiplerini gören Suriye uyruklu Abdülaziz M., iddiaya göre apartman kapısından önce tabancayla, daha sonra da av tüfeğiyle polis ekiplerine ateş açtı. Bir süre sonra ise evin mutfağında yangın çıkaran şüpheliyi polis ekipleri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Yaralanan Olmadı, Soruşturma Sürüyor
Çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Abdülaziz M.'nin polis ekiplerine ateş açtığı tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada av tüfeği, av tüfeğine ait fişekler; tabanca, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan Abdülaziz M., Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA