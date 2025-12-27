GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,96
EURO
50,49
STERLİN
58,13
GRAM
6.328,79
ÇEYREK
10.406,97
YARIM ALTIN
20.713,59
CUMHURİYET ALTINI
41.296,50
KONYA Haberleri

Konya’da polise ateş açıp evi yaktı: Zanlı gözaltında!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da polise ateş açıp evi yaktı: Zanlı gözaltında!
Konya’nın Kulu ilçesinde aile içi kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açan ve ardından evi ateşe veren Suriye uyruklu Abdülaziz M., düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kulu ilçesi Yeni Mahalle 138620'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Önce Ateş Açtı, Sonra Mutfağı Yaktı

Aile içi kavga ihbarına gelen polis ekiplerini gören Suriye uyruklu Abdülaziz M., iddiaya göre apartman kapısından önce tabancayla, daha sonra da av tüfeğiyle polis ekiplerine ateş açtı. Bir süre sonra ise evin mutfağında yangın çıkaran şüpheliyi polis ekipleri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yaralanan Olmadı, Soruşturma Sürüyor

Çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Abdülaziz M.'nin polis ekiplerine ateş açtığı tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada av tüfeği, av tüfeğine ait fişekler; tabanca, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.



Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan Abdülaziz M., Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • AT
    Alpaslan türe
    17 saat önce

    Suriyeli olması bile önemli değil gözaltı tutuklama olmamalı polise silah dogrultan direkt imha edilmeli

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER