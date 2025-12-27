Siirt-Bitlis yolu kapatıldı mı? Valilikten ağır tonajlı araçlara geçiş yasağı
Siirt-Bitlis kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Valilik, Baykan-Bitlis güzergahında tır ve kamyonların geçişine yasak getirirken, hafif araçlar için zincir şartı koydu.
Valilikten yapılan açıklamada, Siirt-Bitlis kara yolunun Baykan-Bitlis arasında bulunan bölgede Bitlis istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Baykan-Bitlis Güzergahında Tır ve Kamyonlara İzin Verilmiyor
Bu kapsamda ağır tonajlı kamyon ve tırlar ile trafiğe zincirsiz çıkan araçların uygun alanlarda bekletildiği anlatılan açıklamada, ağır tonajlı araçların kara yolunun Baykan-Bitlis güzergahını kullanmalarına izin verilmediği, hafif araçların ise zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine izin verildiği kaydedildi.
Mağduriyet Yaşanmaması İçin Ekipler Sahada
Açıklamada, bekletilen araç ve sürücülerin ihtiyaç ve taleplerinin Baykan Kaymakamlığı koordinesinde emniyet, jandarma, Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Karayolları ve belediye ekiplerince takip edileceği ve herhangi bir mağduriyete mahal verilmeyeceği vurgulandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”