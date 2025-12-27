GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Bolu dağı geçişi kapatıldı mı? Tır ve kamyonların geçişine kar engeli!

- Güncelleme Tarihi:

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak durduruldu.

Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı Geldi

Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü, tır ve kamyonların Bolu Dağı güzergâhını kullanmasına izin vermiyor. Binek araçlara açık olan yol ise yoğun kar yağışı sırasında zaman zaman trafiğe kapatılıyor.



Karayolları Ekipleri Teyakkuzda: Kar Küreme ve Tuzlama

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.



Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları, takip mesafesini korumaları ve mümkünse zorunlu olmadıkça Bolu Dağı güzergahını kullanmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

