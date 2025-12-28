ASELSAN’dan yeni ve milli hamle: Sığınak delici TOLUN geliyor!
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye’nin yeni savunma gücü “TOLUN’’u duyurdu. Milli sert hedef tapalı sığınak delici özelliğiyle dikkat çeken TOLUN, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vuruş gücünü bir üst seviyeye taşıyacak.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni geliştirdiğimiz milli sert hedef tapalı sığınak delici ASELSAN TOLUN" ifadelerini kullanarak önemli bir duyuru yaptı.
TOLUN: Sert Hedeflerin Yeni Korkulu Rüyası
ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN, sert hedef tapalı sığınak delici özelliğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine önemli bir kabiliyet kazandıracak.
