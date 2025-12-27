Konya’da kar mesaisi başladı!

Konya’nın Hadim ve Bozkır ilçeleri ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler teyakkuza geçti.

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Halkapınar Çakıllar Mahallesi, Bozkır Kozağaç Mahallesi, Bozkır Tarlabaşı Mahallesi, Bozkır Aslantaş Mahallesi ve Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.



Kar temizleme ekiplerinin iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla yoğun çalışma yürütülüyor.





Ekipler Aralıksız Çalışıyor



Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Konya Büyükşehir Belediyesi Kar-Kış ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi ekipleri, yolların ulaşıma açık kalması için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.



Özellikle kırsal mahallelerde ve dağlık kesimlerinde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle araçların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için greyder ve kar küreme araçları görev başında.





Tuzlama ve Kar Küreme Çalışmaları



Ekipler, hem ana yolları hem de mahalle içi yolları açık tutmak için titizlikle çalışıyor. Kar kalınlığının arttığı bölgelerde öncelik, yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanmasına veriliyor.





Vatandaşlara Uyarı



Kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını, zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini, araç kullananların ise kış lastiği kullanmalarını ve dikkatli sürüş yapmalarını önemle hatırlatıyor.





Ekiplerin çalışmaları kar yağışı boyunca aralıksız devam edecek. Vatandaşlar, acil durumlarda 153 Beyaz Masa hattını arayarak destek talep edebilirler.

