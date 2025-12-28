GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Tomruk yüklü tıra çarpan otomobilde 1 ölü 2 ağır yaralı!

Tomruk yüklü tıra çarpan otomobilde 1 ölü 2 ağır yaralı!
Kastamonu’da tomruk yüklü tıra arkadan çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Feci kazada 37 yaşındaki Mehmet Ali Furat hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

İlhan Ç. yönetimindeki 34 KZE 644 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış Mahallesi'nde A.H. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Bir Kişi Olay Yerinde Can Verdi

İtfaiye görevlileri, uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışanları çıkardı.

Mehmet Ali Furat'ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ile beraberindeki Yusuf Ali G, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

