Cumartesi Akşamı (27 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

27 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:
"Gönül Dağı (Yeni Bölüm)", "Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)", "Güller Ve Günahlar (Yeni Bölüm)'' Bu Akşam Var mı?
Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır
Cumartesi Akşamı Dizileri (27 Aralık)
|Kanal
|Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
|TRT 1
|Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
|ATV
|Taşıyıcı 2 (Sinema)
|Show TV
|Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
|NOW TV
|Sahtekarlar (Yeni Bölüm)
|Star TV
|Kara Bela (Sinema)
|Kanal D
|Güller Ve Günahlar (Yeni Bölüm)
TRT 1 Yayın Akışı (27 Aralık 2025)
"Gönül Dağı (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu akşam yayınlanacaktır:
Gönül Dağı (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
|Saat
|Program
|14:35
|Cennetin Çocukları
|17:50
|Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
|19:00
|Ana Haber
|20:00
|Gönül Dağı
|00:15
|
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
