Konya’nın bir ilçesinde kar kalınlığı 15 santimi buldu!
Konya’nın ilçelerinde etkili olan kar yağışında en yoğun örtü Halkapınar ilçesinde görüldü. İlçede kar kalınlığı 15 santimi bulurken, doğaseverler yaban hayvanları için seferber oldu.
Konya genelinde etkisini gösteren kar yağışı, en çok Halkapınar ilçesinde kendini hissettirdi. İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.
Kartpostallık manzaralar oluştu
Soğuk hava ile birlikte beyaza bürünen Halkapınar'da kartpostallık manzaralar oluşurken, yüksek kesimlerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Belediye ve ilgili ekipler, olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdü.
Yaban hayvanlar için araziye yiyecek bırakıldı
Öte yandan, doğaseverler de soğuk hava ve yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için araziye yiyecek bıraktı.
