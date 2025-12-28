Tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanan üniversite öğrencisi yaralandı
Antalya’nın Serik ilçesinde 3 kişi, kız meselesi yüzünden tartıştıkları üniversite öğrencisi A.D.D.’yi (19), bıçakla yaraladı. A.D.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırganlardan 2’si yakalanıp gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. A.D.D. ile 3 kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D.D. koşarak yurdun bahçesine girdi.
Diğer 3 kişi de peşinden geldikleri A.D.D.'yi, bahçede bıçakladı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan A.D.D. yaralandı. Yurdun güvenlik personelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından A.D.D., Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D.D., buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. A.D.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, şüphelilerden 2'sini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”