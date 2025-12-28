Ağrı-Van yolunda zorlu gece: 100 araç yolda kaldı

Ağrı ile Van’ı birbirine bağlayan Tendürek Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 100 araç yolda mahsur kaldı. AFAD ve Kızılay ekipleri bölgede gece boyunca kurtarma ve destek çalışması yürüttü.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Geçidin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde gece saatlerinde yaklaşık 100 araç mahsur kaldı.
Gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırarak tipiye dönüştü. Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü bölgede tır, kamyon ve çok sayıda araç ilerleyemeyerek yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Zorlu hava koşulları nedeniyle sürücüler saatlerce araçlarında mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, gece boyunca bölgede çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, mahsur kalan sürücülere kumanya dağıtarak destek sağladı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan araçların büyük bölümü kurtarılırken, yaklaşık 30 aracın bulunduğu bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
