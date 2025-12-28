Karatay’da samimi buluşma: Başkan Kılca öğrencilerle tecrübe ve birikimlerini paylaştı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Türk Anadolu Vakfı Hacıveyiszade Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Kılca, gençlerle eğitim hayatları ve gelecek hedefleri üzerine sohbet ederek tecrübe ve birikimlerini paylaştı.

Hacıveyiszade Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen programa; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdülsamed Altunay, Türk Anadolu Vakfı Hacıveyiszade Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Süleyman Eşit ve çok sayıda öğrenci katıldı.

KILCA: KENDİ ÖĞRENCİLİK YILLARIMI HATIRLADIM

Gençlere başarılar dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, davetlerinden dolayı yurt yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.

Ziyaret sırasında kendi öğrencilik yıllarını da hatırladığını ifade eden Başkan Kılca, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Hocalarımız sizlerin yetişmesi için büyük emek veriyor. Pırlanta gibi gençleri gördükçe geleceğimizin emin ellerde olduğunu görüyor ve mutlu oluyoruz.”

"TÜM ÇALIŞMALARIMIZ GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN”

Gençlerin zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerinin önemine vurgu yapan Hasan Kılca, "‘İyi ki' diyebileceğiniz bir gelecek inşa edebilmek için azimle çalışmalı ve emek vermelisiniz. Karatay Belediyesi olarak eğitim, spor ve gençlik hizmetleri alanında hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalar, sizlerin donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesi için. Bu doğrultuda gençlerimiz için çalışmaya, üretmeye ve sizlerin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

AKİF DEMİRCİ GENÇLERE BAŞARILAR DİLEDİ

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ise kendisinin de aynı liseden mezun olduğunu belirterek, "Bu okulun mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Bizler de sizler gibi bu yollardan geçtik. İmam hatip menşeli olmanın insana kazandırdığı karakteri ilerleyen yıllarda daha iyi anlıyoruz.” dedi. Akif Demirci, gençlere başarılar dileyerek eğitim hayatlarında azimle ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

ALTUNAY: BU BULUŞMALAR GENÇLERİMİZİN MOTİVASYONUNU ARTIRIYOR

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdülsamed Altunay da buluşmanın önemine vurgu yaparak, "Başkanlarımızın gençlerle kurduğu samimi bağ çok kıymetli. Gençlerimizi yöneticilerimizle bir araya getirmek, geçmişimizle geleceğimiz arasında güçlü bir köprü kuruyor.” şeklinde konuştu. Altunay, bu tür buluşmaların gençlerin motivasyonunu artırdığını belirterek benzer programların artarak devam edeceğini ifade etti.

SÜLEYMAN EŞİT'TEN BAŞKAN KILCA'YA TEŞEKKÜR

Türk Anadolu Vakfı Hacıveyiszade Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Süleyman Eşit ise Başkan Kılca'ya teşekkür ederek; "Okulumuzun bahçe düzenlemesinde başkanımızın önemli katkıları oldu. Bu gençlerimiz ileride çok güzel hizmetlere imza atacaklar. İnşallah Türkiye'nin en güzel okullarından birine sahip olacağız.” diye konuştu. Süleyman Eşit, programa katılımlarından dolayı Başkan Kılca, Akif Demirci ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Program, soru-cevap bölümü ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu