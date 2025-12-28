Konya’da Emniyetten yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.
Toplam 3 ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde; Ankara Caddesi, Atatürk Caddesi, Ahmet Baran Caddesi ve Cafer Caddesi üzerinde bulunan umuma açık iş yerleri kontrol edildi.
Uygulama kapsamında 7 umuma açık iş yeri denetlenirken, yapılan kontrollerde herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanılmadı.
124 şahıs sorgulandı
Denetimler sırasında 124 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar neticesinde, Kulu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan Arandığı tespit edilen R.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirildi.
