Konya’da pes dedirten görüntü! Eve girince her şey ortaya çıktı

Konya’nın Kulu ilçesinde gurbetçiye ait bir eve izinsiz giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evi adeta kendi evleri gibi kullandı.
Olay, ilçe merkezi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gurbetçi olduğu öğrenilen ve sadece yaz aylarında kullanılan Hasan K.'ye ait müstakil eve giren şüpheliler, evde iddiaya göre bir süre kaldı.
Komşuların şüpheli durumu fark etmesi üzerine durum ilçede dairede yaşayan anne Kamer K.'ye bildirildi.
Kendi evleri gibi kullandılar!
Evin sahibi Hasan K.'nin yurtdışında olduğu öğrenilirken, eve izinsiz giren şahısların evde bazı eşyaları kullandığı, dağınıklık oluşturduğu ve hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Anne 73 yaşındaki Kamer K. yaptığı açıklamada, evlerine kimliği belirsiz kişilerin girdiğini, evi adeta kendi evleri gibi kullandıklarını ve yaşanan olay karşısında üzüntü duyduklarını ifade etti.
Yaşanan olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten ev sahibinin dayısı 65 yaşındaki gurbetçi Şerafettin K. ise bunu yapanların kısa sürede yakalanmasını istedi.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü uyarıyor
Yetkililer, özellikle uzun süre boş kalan ev sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyararak, şüpheli durumların vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.
