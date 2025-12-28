GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,93
EURO
50,41
STERLİN
58,01
GRAM
6.257,79
ÇEYREK
10.290,41
YARIM ALTIN
20.481,18
CUMHURİYET ALTINI
40.833,10
KONYA Haberleri

Konya yolunda trafik kazası! Otomobil yoldan çıktı

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya yolunda trafik kazası! Otomobil yoldan çıktı
Konya–Afyonkarahisar yolu D300 karayolunda, Ilgın ilçesi otogar çıkışında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Araçta maddi hasar oluştu

Kazada yaralanma olup olmadığına dair net bilgiye henüz ulaşılamazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Berna Ata)

