GÜNCEL Haberleri

18 yaşındaki gencin acı ölümü! Ehliyet sınavındayken kalp krizi geçirdi

Aydın’da ehliyet sınavı sırasında kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan 18 yaşındaki Üzeyir Hazar hayatını kaybetti.

Denizli Bulvarı'nda acı bir kaza yaşandı. 

18 yaşındaki Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi. 

Hazar'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip sürüklendi. Daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı. 

KURTARILAMADI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti. 

Kaynak: DHA

