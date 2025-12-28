GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Gazze’de çadırlar su altında kaldı

Gazze’de çadırlar su altında kaldı
Gazze Şeridi’nde şiddetli rüzgar ve yağışlar, İsrail’in saldırılarıyla evleri yıkılan ve yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırları sular altında bıraktı.

Gazze Şeridi'nde alçak kesimlerde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bazı çadırlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Şiddetli rüzgar da bazı çadırları söküp uçururken, Filistinliler çadırları tekrar kurmakta zorlandı.

Meteoroloji uzmanı Leys el-Allami, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yeni bir alçak hava basıncı etkisi altında olduğunu, bunun beraberinde yağmur ve şiddetli rüzgar getirdiğini söyledi.

Allami, yaşanan şiddetli hava durumunun, son derece dayanıksız çadırlarda ve yaşam koşullarından yoksun bir şekilde geçici barınma merkezlerinde kalan Filistinlilerin yaşadığı zorlukları daha da ağırlaştırdığını dile getirdi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinin verilerine göre, çoğunluğu temel korumadan yoksun çadır ve geçici barınaklarda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin 250 binden fazlası, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilendi.

Ayrıca, aylar süren İsrail saldırılarında hasar gören çok sayıda konut, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle çöktü. Alternatif barınma imkanlarının bulunmaması, İsrail'in geçici konutlar ile inşaat ve yeniden imar malzemelerinin girişini engellemesi nedeniyle Filistinliler, yıkılma riski taşıyan hasarlı binalarda yaşamaya devam etmek zorunda kalıyor.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve iki yıl süren saldırılarında yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazlasının yaralanmasına ve Birleşmiş Milletler verilerine göre maliyeti yaklaşık 70 milyar doları bulan, sivil altyapının yüzde 90'ını etkileyen büyük bir yıkıma neden oldu.

Kaynak: AA

