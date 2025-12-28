Katil İsrail Gazze’de gazetecilerin ailelerini de öldürdü
Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik soykırımının başlamasından bu yana Gazze’deki gazetecilerin ailelerinden 706 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Filistin Gazeteciler Sendikası'na bağlı Özgürlükler Komitesi tarafından yayımlanan raporda, İsrail ordusunun Filistinli gazetecilere yönelik saldırılarının yalnızca doğrudan öldürme, yaralama, tutuklama ya da haber takibini engelleme ile sınırlı kalmadığı belirtildi.
Raporda gazetecilere yönelik saldırıların daha da tehlikeli ve vahşi bir boyuta ulaşarak gazetecilerin ailelerinin hedef alınmasına dönüştüğü, böylece gazetecilik yapmanın çocukların, eşlerin ve anne babaların bedel ödediği bir yük haline getirildiği ifade edildi.
Gazetecilerin ailelerinin hedef alınmasının 2023, 2024 ve 2025 yıllarında sistematik ve sürekli bir uygulamaya dönüştüğü vurgulanan raporda, bu süreçte Gazze Şeridi'nde gazeteci ailelerinden yaklaşık 706 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”