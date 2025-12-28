Konya Ovası çöküyor: Obruk sayısı 657’ye çıktı

Konya Havzası’ndaki yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesi ile oluşan obrukların sayısı 657’ye çıktı. Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, “Yer altı suyumuzu aşırı tüketiyoruz. Bu yoğun tüketme yer altı su seviyesindeki aşırı düşüm de bize afet olarak dönüyor. Ne yazık ki doğa bir şekilde bize aslında karşılık veriyor. Bu aşırı su tüketiminin sonucu olarak biz bunları yüzeyde obruklar olarak görüyoruz” dedi.

Kentte daha önceki yıllarda sadece Karapınar ilçesinde oluşan obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de oluşup, gün geçtikçe sayıları artıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, obrukların Konya'nın yanı sıra artık Karaman, Aksaray, Sivas, Eskişehir ve Afyonkarahisar gibi illerde de görülmeye başlandığını ifade etti. Kentteki obruk sayısının 657'ye ulaştığını belirten Arslan, ''Konya ne yazık ki Türkiye için obrukların başkenti diyebileceğimiz bir bölge. Konya'da bugüne kadar kayda alınmış 657 tane obruğumuz bulunmaktadır. Bu 657 obruğun, 534 tanesi Karapınar ilçesinde bulunmaktadır. Komşu ilimiz Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde de geçenlerde derinliği 20 metreye ulaşan, çapı yaklaşık 20 metreye bulan bir obruk oluştu. Bundan 2 ay önce Karaman'ın Sudurağı beldesinde yine aynı şekilde çok derin ve çapı büyük olan bir obruk oluştu. Karaman, Aksaray başta olmak üzere Sivas'ta da bu şekilde sorunlar görülmekte. Eskişehir, Afyonkarahisar'da da obruk görülen iller olarak sınıflayabiliriz” diye konuştu.

‘OBRUKLAR, YER ALTINDAN SU ÇEKME İLE OLUŞUYOR'

İklim değişikliği ve kuraklığın sonucu olarak çiftçilerin yer altından su çekmesiyle obruk oluşumlarının hızlandığını ifade eden Şükrü Arslan, "Obruk, kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte artık daha çok ağırlığını hissettireceğini düşündüğümüz, daha çok gündeme gelecek olan bir afet olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer altı su seviyesindeki statik düşümler son yıllarda ne yazık ki kuraklık ve iklim değişikliğinden kaynaklı. Yüzey sularındaki yağmur sularının azalması, dere ve nehirlerin kuruması, tarımsal faaliyetlerde çiftçilerimizin yoğun olarak yer altından su çekmeye ve tarımsal faaliyetlerini yürütme çabası sonucunda oluşuyor” ifadelerini kullandı.

‘DOĞA BİZE KARŞILIK VERİYOR'

Konya Ovası'nda çok su tüketen ürünlerin tarım desenini oluşturmasına tepki gösteren Arslan, şöyle dedi:

"Konya Kapalı Havzası, su fakiri diyeceğimiz bir bölge. Bu bölgedeki yaşanan bu su fakiri olan bölgede uygulanan tarımsal faaliyetler ise ne yazık ki çok su tüketen, sulu tarım dediğimiz tarım desenini üretmeye çalışıyoruz. İşte bunun da bedeli olarak ne yazık ki, yer altı suyumuzu aşırı tüketiyoruz. Bu aşırı tüketme yer altı seviyesindeki aşırı düşüm de bize afet olarak ne yazık ki yani doğa bir şekilde bize aslında karşılık veriyor. Bu aşırı tüketmenin sonucunda ve biz bunları yüzeyde obruklar olarak görüyoruz.”

Kaynak: DHA