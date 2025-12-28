GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya'da iki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’da iki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki 70 AAP 239 plakalı kamyonet ile Y.Ö. idaresindeki 42 HY 353 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

