Konyaspor’da hareketli hafta! Transferde somut adımlar geliyor

Konyaspor, hızla yaklaşan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için hareketli bir haftaya giriş yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kurmaylar; görüştüğü isimleri kampa yetiştirmek için somut adımlar atacak.
Konyaspor, hızla yaklaşan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için hareketli bir haftaya giriş yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kurmaylar; görüştüğü isimlerde somut adımlar atacak. Yönetim; listesindeki oyuncuları Antalya kampına yetiştirmeye çalışacak.
Liste kalabalık
Konyaspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Kanat, orta saha ve sol bek arayışında olan Anadolu Kartalı, bu hafta içinde somut adımları atacak. Alternatifli bir listeyle çalışan yeşil-beyazlı kurmaylar; mali tabloyu bozmadan en ideal isimleri takıma kazandıracak.
Transferler kampa yetiştirilecek
Konyaspor, transfer listesindeki oyuncuları Antalya kampına yetiştirmeye çalışacak. Oyuncuların takıma uyumunu en hızlı şekilde sağlamak isteyen yeşil-beyazlı kurmaylar; bu doğrultuda hem sağlıklı hem de suratlı bir çalışma sergiliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”