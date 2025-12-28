Konyaspor’da golcü belirsizliği: Kramer dönüyor mu?

Konyaspor’da golcü planlaması belirsizliğini korurken, Blaz Kramer ihtimali yeniden masaya geldi.

Konyaspor'un golcü oyuncusu Blaz Kramer'in takıma dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Geride kalan sezon başında Polonya'nın Legia Varşova takımından transfer edilen; bu sezon başında ise Suudi Arabistan'ın Al Akhdoud takımına kiralanan Sloven oyuncu; Umut Nayir'in ayrılık ihtimalinin ardından tekrar gündeme geldi. Peki, Blaz Kramer takıma dönecek mi?

Kramer'in durumu ne?

Blaz Kramer'in takıma birinci forvet olarak dönmesi, şu an için risk olarak görülüyor. Sloven oyuncunun sezon başında tutuk bir performans sergilemesi, 8 maçta 1 gol atması, son maçına Ekim ayında çıkması ve ağır bir sakatlık yaşaması; sezonun kalan bölümlerini sağlıklı şekilde tamamlayabileceği konusunda soru işaretleri bıraktı.

Anadolu Kartalı ilk etapta Umut Nayir'i takımda tutmak isterken; bunu başaramaması durumunda ise hazır bir golcünün arayışına başlayacak.

(Hasan Yıldırım)