Konyaspor’da antrenmanlar ne zaman başlıyor?

Cumali Özer
Muhabir
Konyaspor’da antrenmanlar ne zaman başlıyor?
Konyaspor’da antrenmanların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u, 3 gün sonra da Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Antalyaspor'u konuk eden Anadolu Kartalı; bu maçların hemen ardından devre arası iznine ayrılmıştı. Konyaspor'da izin bu hafta sona erecek.

Çalışmalar ne zaman başlayacak? 

Konyaspor'da devre arası hazırlıklarının ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Yeni yılın ilk gününde; 1 Ocak Perşembe günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde topbaşı yapacak Konyaspor, burada sürecin ilk antrenmanını yapacak.

Konyaspor; 2 ila 10 Ocak tarihlerini ise Antalya'nın Belek ilçesinde kampta değerlendirecek. Konyaspor burada hazırlık maçları da yapacak.

(Cumali Özer)

 

