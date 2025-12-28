Bahis sevkleri devam ediyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması bünyesince sevklerine devam ediyor.
Aktif hakemlerle başlayan, yöneticilerle ve futbolcularla devam eden sürece; TFF'de görev yapan gözlemciler ve temsilciler de dahil oldu. Federasyon son olarak; geride kalan 5 yıl içerisinde görev yapan hakemleri de kurula sevk etti. Peki, bu isimler kimler?
8 hakem daha kurulda
Türkiye Futbol Federasyonu, 8 hakemi daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bunların arasında Süper Lig Hakemi Ali Palabıyık, Klasman Hakemleri Alper Oran, Erhan Kutlu, Klasman Yardımcı Hakemleri Ali Tuna, Berkay Daban, Halit Karacabay, Okan Akbal, Sedat Etik ve İl Hakemi Yusuf Bozdoğan ye aldı.
