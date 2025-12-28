Yeni haftada Sibirya soğukları Türkiye’yi etkisi altına alacak
- Güncelleme Tarihi:
Yurt genelinde hava sıcaklığı 4 ila 10 derece düştü, birçok bölgede kar yağışı görüldü. Yarın etkisini yitirecek soğuk hava sisteminin ardından salı günü batı kesimlerde lodosla birlikte yağış bekleniyor. Hafta ortasında Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla yağış yeniden başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren sıcaklığın 4 ila 10 derece düşeceğini açıklamıştı. Yapılan uyarının ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları azaldı. Birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya başladı.
Yarın Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.
Soğuk ve yağışlı hava kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek. Ancak kısa süreli bu iyileşmenin ardından yeni bir sistem bekleniyor.
Salı günü sıcaklıklar batı kesimlerde lodosla birlikte artacak, yağış görülecek.
Hafta ortasında Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına alacak.
Çarşamba, Marmara'nın batısı dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Perşembe, kuzey ve doğu bölgelerde etkili olacak sistem, cuma yurdu terk edecek.
Ankara'da yarın en yüksek sıcaklık sıfır derece hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava çok bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece. İzmir parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 8 derece.
