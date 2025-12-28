Konya’da fener alayı kutlamasında facia: 13 yaşındaki çocuğun sağ eli koptu

Konya'da fener alayı kutlamaları sırasında yaşanan patlama faciaya dönüştü. Merkez Meram ilçesinde torpil patlatmak isteyen 13 yaşındaki iki çocuk ağır şekilde yaralandı. Olayda bir çocuğun eli ampute edilirken, torpilleri sattığı belirlenen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

FENER ALAYINDA TORPİL DEHŞETİ

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Canbazlar Sokak'ta meydana geldi. Fener alayı kutlamaları sırasında torpil patlatıldığı ve yaralanmalar olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu yaralanan 13 yaşındaki Muhammed S. A. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, aynı yaştaki arkadaşı Mehmet T.G. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

FİTİLİN KISA OLMASI NEDEN OLDU

Yapılan incelemelerde çocukların satın aldıkları yaklaşık 80 torpili bir kutunun içerisine koyarak patlatmak istedikleri belirlendi. Kutuda açılan deliğe yerleştirilen fitilin kısa kalması nedeniyle, ateşin yakılmasıyla birlikte torpiller bir anda infilak etti. Patlamada Mehmet T.G.elinden yaralanırken, Muhammed S. A.'ın sağ eli parçalandı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Muhammed S. A.'ın sağ eli ampute edildi. Ayrıca Muhammed S. A.'ın yüzünde de ciddi yaralanmalar olduğu öğrenildi.

TORPİLİ SATAN İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Muhammed S. A.'ın ilk ifadesinde, torpilleri bir kutu içerisine koyduklarını ve fitilin kısa olması nedeniyle patlamanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında torpilleri çocuklara sattığı tespit edilen bir iş yeri sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi