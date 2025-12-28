GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,93
EURO
50,41
STERLİN
58,01
GRAM
6.257,79
ÇEYREK
10.290,41
YARIM ALTIN
20.481,18
CUMHURİYET ALTINI
40.833,10
KONYA Haberleri

Konya’da fener alayı kutlamasında facia: 13 yaşındaki çocuğun sağ eli koptu

Konya’da fener alayı kutlamasında facia: 13 yaşındaki çocuğun sağ eli koptu

Konya'da fener alayı kutlamaları sırasında yaşanan patlama faciaya dönüştü. Merkez Meram ilçesinde torpil patlatmak isteyen 13 yaşındaki iki çocuk ağır şekilde yaralandı. Olayda bir çocuğun eli ampute edilirken, torpilleri sattığı belirlenen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

FENER ALAYINDA TORPİL DEHŞETİ

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Canbazlar Sokak'ta meydana geldi. Fener alayı kutlamaları sırasında torpil patlatıldığı ve yaralanmalar olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu yaralanan 13 yaşındaki Muhammed S. A. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, aynı yaştaki arkadaşı Mehmet T.G. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

FİTİLİN KISA OLMASI NEDEN OLDU

Yapılan incelemelerde çocukların satın aldıkları yaklaşık 80 torpili bir kutunun içerisine koyarak patlatmak istedikleri belirlendi. Kutuda açılan deliğe yerleştirilen fitilin kısa kalması nedeniyle, ateşin yakılmasıyla birlikte torpiller bir anda infilak etti. Patlamada Mehmet T.G.elinden yaralanırken, Muhammed S. A.'ın sağ eli parçalandı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Muhammed S. A.'ın sağ eli ampute edildi. Ayrıca Muhammed S. A.'ın yüzünde de ciddi yaralanmalar olduğu öğrenildi.

TORPİLİ SATAN İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Muhammed S. A.'ın ilk ifadesinde, torpilleri bir kutu içerisine koyduklarını ve fitilin kısa olması nedeniyle patlamanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında torpilleri çocuklara sattığı tespit edilen bir iş yeri sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER