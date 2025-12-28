GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,93
EURO
50,40
STERLİN
58,00
GRAM
6.258,03
ÇEYREK
10.290,81
YARIM ALTIN
20.481,98
CUMHURİYET ALTINI
40.834,69
EĞİTİM Haberleri

Bartın’da Yarın Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?

- Güncelleme Tarihi:

Bartın’da Yarın Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?

Bartın'da etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, il genelinde 29 Aralık Pazartesi günü okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Kar yağışı ve soğuk hava Bartın'da eğitimi aksattı. İl genelindeki tüm resmi ve özel okullar, 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Bartın'da Yarın (29 Aralık) Okullar Tatil mi?

Evet, Bartın'da 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Bartın'da Okullar Tatil mi?

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile kurslarda 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Evet, Bartın Valiliği resmi açıklama yaparak, olası don ve buzlanma riskine karşı il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde hafta sonu etkili olan ve meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren etkisini daha da artırması beklenen kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, gündüz bakimevleri, özel kurslar ve Kur'an kursları) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER