Bartın’da Yarın Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?

Bartın'da etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, il genelinde 29 Aralık Pazartesi günü okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde hafta sonu etkili olan ve meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren etkisini daha da artırması beklenen kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, gündüz bakimevleri, özel kurslar ve Kur'an kursları) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

