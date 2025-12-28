Konyaspor’dan sol beke hamle: Arif Boşluk transferi tamamlandı

Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adımı daha attı. Yeşil-beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk transferinde mutlu sona ulaştı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından genç futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

3,5 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Edinilen bilgilere göre Konyaspor ile Arif Boşluk arasındaki görüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı. Kulüpler arasındaki pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin tamamlandığı, oyuncunun da yeşil-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. 24 yaşındaki sol bekin, Konyaspor'un sezon planlamasında önemli bir rol üstleneceği ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transferde prensip anlaşmasına varılmasına rağmen, Konyaspor cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yönetimin, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Arif Boşluk transferini kamuoyuna duyurması bekleniyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar ise kulüpten gelecek haberi heyecanla bekliyor.

(Meltem Aslan)