Karabük’te Yarın Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?

Karabük'te etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, il genelinde 29 Aralık Pazartesi günü okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Kar yağışı ve soğuk hava Karabük'te eğitimi aksattı. İl genelindeki tüm resmi ve özel okullar, 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Karabük'te Bugün (29 Aralık) Okullar Tatil mi?

Evet, Karabük'te 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Karabük'te Okullar Tatil mi?

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile kurslarda 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Evet, Karabük Valiliği resmi açıklama yaparak, olası don ve buzlanma riskine karşı il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi