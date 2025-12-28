Van’da Yarın Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, il genelinde 29 Aralık Pazartesi günü okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Kar yağışı ve soğuk hava Van'da eğitimi aksattı. İl genelindeki tüm resmi ve özel okullar, 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Van'da Bugün (29 Aralık) Okullar Tatil mi?

Evet, Van'da 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Van'da Okullar Tatil mi?

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile kurslarda 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Evet, Van Valiliği resmi açıklama yaparak, olası don ve buzlanma riskine karşı il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi