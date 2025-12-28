GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Norveçli Sander Konyaspor’da!

Norveçli Sander Konyaspor’da!
Konyaspor, Viking forması giyen Norveçli orta saha Sander Svendsen ile anlaşma sağladı.

Konyaspor, Norveçli orta saha oyuncusu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulübün prensipte el sıkıştığı Svendsen, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Konya'ya geldi.

(Fotoğraf bugün şehirde çekildi)

Bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz günlerde Norveç ekibi Viking ile sözleşmesi sona ermişti. Konyaspor'un orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına kadrosuna kattığı Svendsen'in, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Transferin kısa süre içinde kulüp tarafından resmen açıklanması öngörülüyor.

 

