Ankara’da Yarın Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?
Ankara’da 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.
Soğuk hava ve kar yağışının etkisiyle öğrenciler ve veliler, Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair bilgi arayışına girdi. İşte bu konuda tüm detaylar…
Soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte birçok şehirde olduğu gibi Ankara'da da okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Öğrenciler ve öğretmenler, başkentte eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksayıp aksamayacağını merak ediyor.
Peki, Ankara'da 29 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi?
Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak?
Ankara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, eğitim faaliyetlerinin durup durmayacağına dair resmi bir açıklama bekliyor.
Ancak, şu ana kadar Ankara Valiliği'nden bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil. Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin herhangi bir duyuru henüz bulunmuyor. Resmi açıklama yapıldığı takdirde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
