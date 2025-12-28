Düzce’de Yarın Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?

Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, il genelinde 29 Aralık Pazartesi günü okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Kar yağışı ve soğuk hava Düzce'de eğitimi aksattı. İl genelindeki tüm resmi ve özel okullar, 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Düzce'de Yarın (29 Aralık) Okullar Tatil mi?

Evet, Düzce'de 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Düzce'de Okullar Tatil mi?

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile kurslarda 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Evet, Düzce Valiliği resmi açıklama yaparak, olası don ve buzlanma riskine karşı il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi