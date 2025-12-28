Konya’nın bu ilçesinde eğitime kar engeli!

Konya'nın Çeltik ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Çeltik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede yaşanabilecek buzlanma ve gün boyu sürmesi beklenen elektrik kesintileri nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Yetkililer, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için bu kararın alındığını belirtirken, hava koşullarına bağlı gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.
(Meltem ASLAN)