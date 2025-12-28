Konya merkezde kar yağışı başladı

Konya'nın Yunak ilçesi başta olmak üzere Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Altınekin ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı Konya merkezde de soğuk hava dalgasıyla birlikte başladı.
Kar yağışı, şehir genelinde kış atmosferini hissettirdi.
İŞTE KONYA MERKEZDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDAN GÖRÜNTÜLER;
Yetkililer, kar yağışının bereketli olmasını temenni ederken, önümüzdeki günlerde ilçeler genelinde yağışın daha etkili olmasının beklendiğini belirtti.
Karın, tarım arazileri ve su kaynakları açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.
Yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Konya-Aksaray ile Konya-Afyonkarahisar yollarında etkisini artıran kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla sürdü.
İlçelerde ise gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Beyaza bürünen ilçe merkezlerinde belediye ekipleri tarafından yollarda çalışma başlatıldı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
(Meltem ASLAN)