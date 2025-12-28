GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,93
EURO
50,41
STERLİN
58,01
GRAM
6.257,79
ÇEYREK
10.290,41
YARIM ALTIN
20.481,18
CUMHURİYET ALTINI
40.833,10
KONYA Haberleri

Konya merkezde kar yağışı başladı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya merkezde kar yağışı başladı

Konya'nın Yunak ilçesi başta olmak üzere Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Altınekin ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı Konya merkezde de soğuk hava dalgasıyla birlikte başladı.

Kar yağışı, şehir genelinde kış atmosferini hissettirdi.

İŞTE KONYA MERKEZDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDAN GÖRÜNTÜLER;

Yetkililer, kar yağışının bereketli olmasını temenni ederken, önümüzdeki günlerde ilçeler genelinde yağışın daha etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Karın, tarım arazileri ve su kaynakları açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Konya-Aksaray ile Konya-Afyonkarahisar yollarında etkisini artıran kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla sürdü.

İlçelerde ise gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Beyaza bürünen ilçe merkezlerinde belediye ekipleri tarafından yollarda çalışma başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

(Meltem ASLAN)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER