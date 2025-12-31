Uzlaştırmacıların 2026 asgari ücret tarifesi belirlendi

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacıların, 2026’ya ait asgari ücret tarifesi belli oldu.

Adalet Bakanlığının "2026 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 1158-1738 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 486-4 bin 664 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 4 bin 664-5 bin 822 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 5 bin 822-6 bin 991 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda ise 6 bin 991-8 bin 159 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırmacıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 1738-2 bin 317 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 317-2 bin 906 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 906-3 bin 486 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda ise 3 bin 486-4 bin 65 lira arasında ücret ödenecek.

Kaynak: AA