Konya’daki bu işletmelere 3000 Euro destek! Tek şart var

Kırsal alanlarda tarımsal istihdamı artırmayı hedefleyen Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitenin Artırılması Projesi (INSURE) kapsamında Konya'nın Akören ilçesinde düzenlenen Mantar Yetiştiriciliği Kursu başarıyla tamamlandı. Kursun ardından Avdan Mahallesi'nde sertifika töreni düzenlendi.
EĞİTİM ALAN 12 KADIN ÜRETİCİDEN 11'İ İSTİHDAMA KAZANDIRILDI
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen kursa 12 kadın üretici katıldı.
Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerden 11'inin mantar yetiştiriciliği işletmelerinde istihdam edildiği bildirildi.
GENİŞ KATILIMLI SERTİFİKA TÖRENİ VE PROJE DESTEĞİ
Sertifika törenine; Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi Yöneticisi Didem Yurdal, İl Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Acar, Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan vekili, proje personelleri ve kursiyerler katıldı. Törenin ardından mantar seralarında incelemelerde bulunuldu.
KİŞİ BAŞI EN FAZLA 3000 EURO DESTEK
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, INSURE Projesi kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründe istihdama yönelik mesleki beceri geliştirme kurslarının devam edeceği vurgulandı. Proje çerçevesinde, kursiyerleri istihdam eden işletmelere kişi başı 1000 Euro, en fazla 3000 Euroya kadar ayni destek sağlandığı ifade edildi.
(Meltem Aslan)