Ereğli’ye mevsimin ilk karı yağdı

Konya’nın Ereğli ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Ereğli'de gece yarısı başlayan kar sevince neden olurken, ilçe haftaya karla uyandı. Ülke genelinde olduğu gibi uzun süredir devam eden kuraklığın ardından beklenen beyaz bereket, Ereğli ilçesinde sevince neden oldu.

Ereğli'de yağan kara çiftçiler de sevindi. İlçe genelinde, kar yağışı ile birlikte bazı yüksek kesimlerde yer yer buzlanmalar meydana geldi.

Kaynak: İHA