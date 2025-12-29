Sarayönü’nde kırsal kalkınma için odak grup toplantısı düzenlendi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sarayönü İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen “Sarayönü Kırsal Kalkınma Tarımsal Alternatif Gelir Kaynaklarının Araştırılması Projesi” kapsamında odak grup toplantısı gerçekleştirildi.
Sarayönü'nde düzenlenen toplantıya; Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferhat Koçak, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, Ziraat Odası Başkanlığı, birlik ve kooperatif başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Alternatif gelir kaynakları masaya yatırıldı
Toplantıda, Sarayönü ilçesinin mevcut tarımsal yapısı, üretim potansiyeli ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayabilecek tarımsal alternatif gelir kaynakları ele alındı. Paydaşların görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınarak bölgeye özgü uygulanabilir modeller üzerinde duruldu.
Sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefleniyor
Toplantıdan elde edilecek çıktılar doğrultusunda, Sarayönü'nün tarımsal çeşitliliğinin artırılması, üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve ilçede sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında yapılacak çalışmaların, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sunması bekleniyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”