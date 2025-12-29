Konya’da eğitim camiasının acı kaybı! Öğretmen hayatını kaybetti

Konya’da uzun yıllar boyunca öğrencilerine bilgi ve değer kazandıran Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesi Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden, merhum emekli öğretmen Mükerrem Sandal yaşamını yitirdi. Merhumun vefatı, ailesi, öğrencileri ve sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı. Acı haberi ise Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paylaştı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Taziye Mesajı
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mükerrem Sandal vefat etmiş olup, cenazesi 29 Aralık pazartesi günü öğle namazına müteakip Çarşı camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Beyşehir mezarlığında defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Bugün defnedilecek
Alınan bilgilere göre, Mükerrem Sandal'ın cenazesi bugün (29 Aralık 2025 Pazartesi) öğle namazına müteakip Çarşı camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Beyşehir mezarlığında defnedilecektir.
Mükerrem Sandal'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”