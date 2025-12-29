Konya’ya 450 bin misafir! Şivlilik heyecanı doya doya yaşandı

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şivlilik Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'nun bu özel günde büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptığını belirterek, 450 bin misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
PEKYATIRMACI'DAN ÇOCUKLARA VE AİLELERE TEŞEKKÜR
Başkan Pekyatırmacı paylaşımında, "Şivlilik Çocuk Bayramımızda 450.000 misafirimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu coşkuya ortak olan tüm çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum. Seneye görüşürüz çocuklar” ifadelerine yer verdi.
ŞİVLİLİK GELENEĞİ YAŞATILMAYA DEVAM EDİYOR
Şivlilik Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinlikler, oyun alanları ve eğlenceli programlarla çocuklara unutulmaz anlar yaşatırken, ailelerden de yoğun ilgi gördü. Selçuklu Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği etkinliğin, önümüzdeki yıllarda da artan bir katılımla devam etmesi bekleniyor.
