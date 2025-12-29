Kar yağışı kazayı getirdi! 7 araç birbirine girdi

Bolu’da yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu’nda 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 2 kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tırın bariyerlere çarparak makaslamasıyla başlayan kazaya, arkadan gelen diğer araçlar da karıştı.
Görüş mesafesinin düştüğü ve zeminin karla kaplandığı yolda; 3 otomobil, 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonet birbirine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü zincirleme kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk etti. Araçların kaldırılma çalışması sürüyor.
