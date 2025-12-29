GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kapanan köy yolları açıldı hastalar kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

Kapanan köy yolları açıldı hastalar kurtarıldı
Ağrı’nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde rahatsızlanan 2 kişi, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bölgede kar yağışı kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde yaşayan 71 yaşındaki Hakkı G. rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Köy yolunda kara saplanan ambulansı kepçeyle kurtaran ekipler yolu ulaşıma açtı. Ambulansa alınan hasta, Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü Tarım mezrasında rahatsızlanan şeker hastası Hakime A, karla mücadele ekiplerinin yolu açması sayesinde Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Kaynak: AA

