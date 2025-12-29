Cezaevinden tahliye oldu! Eşini boğup boş araziye gömdü
Diyarbakır’da 3 gün önce önce cezaevinden tahliye olan kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı eşini öldürüp boş araziye gömdü.
Korkunç olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi.
‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce tahliye edilen Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğdu.
Gür, daha sonra Yakışıklı'nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.
GÖZALTINA ALINDI
Rojda Yakışıklı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı'nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
