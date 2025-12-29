373 dairelik dev proje! Karatay Lavanta Konutları için ön başvurular başladı

Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve Karatay’daki konut projelerinin 45’inci hamlesi olan Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi, kamuoyuna duyuruldu. Yatay mimari anlayışıyla projelendirilen ve toplam 373 daireden oluşan yeni kooperatif, modern şehircilik vizyonu doğrultusunda güvenli, planlı ve nitelikli yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Karatay Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında "Türkiye'nin ilk öncü şehri” olarak öne çıkan çalışmalarıyla uluslararası platformda dikkat çekerken, bu vizyonun bir yansıması olarak yeni kooperatif projesini de kamuoyuyla paylaştı.

Lavanta Konutları; Hacıcemil (İşgalaman) Mahallesi 32871 ada 5 nolu parsel ile Sedirler Caddesi, Cevher Hatun Sokak, Kemalettin Sokak, Kulmesut Sokak, Hamzabey Sokak, Kağnıcı Sokak ve Fındık Sokak arasında kalan alanda projelendirildi. Bölgenin en önemli merkezlerinden birinde yer alan proje, 25.843,65 metrekarelik büyüklüğüyle Karatay'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına önemli bir ivme kazandıracak.

11 BLOKTA 373 DAİRELİK MODERN YAŞAM

Toplam 11 bloktan oluşan Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi, 3+1 daire konsepti ile inşa edilecek. Proje kapsamında 373 daire yer alırken, arsa sahiplerinin hakları da belirlenmiş durumda. Kooperatife 235 yeni üyenin kabulü, ön başvuru yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar, kooperatife ön başvurularını "Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapabilecek. Ön başvurular 9 Ocak 2026 Cuma gününe kadar alınacak. Lavanta Konutları projesine ilişkin tüm detaylı bilgilere ise https://karataylavantakonutlari.com/#ana-sayfa adresi üzerinden ulaşılabilecek.

YATAY MİMARİ VE ZENGİN SOSYAL DONATILAR

Karatay Belediyesi'nin tüm kooperatif projelerinde esas aldığı yatay mimari anlayışı, Lavanta Konutları'nda da ön plana çıkıyor. Projede yaşam kalitesini artıracak şekilde planlanan sosyal donatı alanları kapsamında açık çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma alanları, peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleri, açık hava sosyal buluşma alanları, kreş ve Aile Sağlık Merkezi ile aydınlatılmış ortak kullanım alanları yer alacak.

GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE FONKSİYONEL YAŞAM

Lavanta Konutları'nda site içi güvenlik hizmetleri, kamera izleme sistemleri ve kontrollü site girişleri ile güvenli bir yaşam alanı oluşturulacak. Otopark alanları ve engelli erişimine uygun düzenlemeler sayesinde ulaşım ve erişilebilirlik de ön planda tutulacak. Ayrıca günlük ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanan ticari alanlar (dükkanlar) proje içerisinde yer alacak.

KILCA: MODERN ŞEHİRCİLİK VİZYONUMUZU LAVANTA KONUTLARI İLE TAÇLANDIRDIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli ayaklarından biri olan toplu konut projelerine Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi ile yeni bir halka daha eklediklerini belirterek, projenin Karatay'a hayırlı olmasını diledi.

Lavanta Konutları'nın yalnızca bir konut projesi olmadığını vurgulayan Başkan Kılca, modern şehircilik vizyonunu estetik, konfor ve kaliteli yaşam anlayışıyla bir araya getirdiklerini ifade etti. Toplam 25.843,65 metrekarelik proje alanı içerisinde hayata geçirilen Lavanta Konutları'nın, 11 blokta yer alan 373 dairesi ve geniş sosyal donatı alanlarıyla Karatay'ın yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını belirtti.

"İNSAN MERKEZLİ ŞEHİRLER İNŞA EDİYORUZ”

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak şehircilik anlayışlarının merkezine insanı koyduklarını vurgulayarak: "Bir şehri yaşanabilir kılan yalnızca binalar değildir. İnsanların huzurla nefes alabildiği, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin mutlulukla vakit geçirebildiği alanlar gerçek şehir yaşamını oluşturur. Biz Karatay'da, yaşamın kalbine dokunan sosyal alanları, yeşil dokuyu ve insan merkezli şehir anlayışını esas alıyoruz. Bu yaklaşımımızın, Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 7. Kentsel Ekonomi Forumu'nda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında belediyemizin ‘Türkiye'nin ilk öncü şehri' unvanıyla uluslararası platformda takdir görmesiyle de taçlanmış olmasından büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Mahallelere kazandırılan parklar, spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının bu anlayışın bir yansıması olduğunu belirten Hasan Kılca, her yeni konut projesiyle birlikte sosyal yaşamı destekleyen alanları da planlayarak, yeni ve bütüncül mahalleler inşa ettiklerini kaydetti. Kentsel dönüşüm süreçlerinde yalnızca konut üretimine değil; dengeli nüfus dağılımına, sosyal alanlara erişime, yeşil dokunun korunmasına ve yatay şehirleşme ilkelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kılca, planlı şehirleşme anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu