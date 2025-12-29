Konya polisinden yılbaşı öncesi kaçak-sahte alkollü içki denetimi

Konya’da yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesini engellemek amacıyla denetimler sıkılaştırıldı. Polis ve ilgili kurum personellerinden oluşan ekipler, kozmetik fabrikalarından tekel bayilerine kadar birçok noktayı mercek altına aldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Konya Defterdarlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahaya indi.
Ekiplerin öncelikli hedefinde, üretim süreçlerinde etil alkol ve metanol kullanan işletmeler yer aldı. Özellikle kozmetik ve kolonya sektöründe faaliyet gösteren fabrikalara giren ekipler, alkol stoklarını, faturaları ve kullanım amaçlarını tek tek kontrol etti. Denetimlerin ikinci ayağında ise şehir genelindeki tekel bayileri ve alkollü içecek satışı yapan işletmelerde kontrol yapıldı.
DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK!
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ortaklaşa yürütülen çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir usulsüzlük veya kaçak ürün tespit edilmediği bildirildi. Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek sahte alkol üretimine karşı denetimlerin, yılbaşı gecesine kadar aralıksız ve artarak devam edeceği vurgulandı.
Yetkililer, halkın şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.
