GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,97
EURO
50,49
STERLİN
58,15
GRAM
6.120,96
ÇEYREK
10.055,93
YARIM ALTIN
20.013,66
CUMHURİYET ALTINI
39.900,91
GÜNCEL Haberleri

Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
2026 yılının gelmesiyle birlikte ekmek fiyatları gündeme oturdu. Ağustos ayından bu yana 15 liradan satılan 200 gram ekmekte fiyat değişikliği beklenmiyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yeni yılda zam yapılmayacağını açıkladı.

Balcı, ekmeklik un fiyatlarının kanunla belirlenmesini de talep etti.

"2026'YA İYİ BİR HABERLE GİRECEĞİZ"

Balcı "2026'ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. 2026'ya girerken ekmek fiyatlarında artış olmayacak.

Güncel olarak 15 liraya satılan tekli olarak tabir edilen 200 gramlık ekmeğin fiyatı 2026 yılında da aynı kalacak.

Balcı, ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üstünde olmayacağını da ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER