Yalova’da polisin hastaneye getirdiği bir yaralı DEAŞ’lı zannedildi hastane kapıları kapatıldı

Yalova'da yaşanan hain saldırı Türkiye'yi yasa boğdu.
DEAŞ terör örgütünün hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 kahraman Türk polisi şehit oldu 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı.
Takviye ekiplerin de sevk edildiği olay yerinde 6 terörist ölü ele geçirilirken 5 kadın ve 6 çocuk sağ ele geçirildi.
POLİSE DESTEK İÇİN HASTANEDE TOPLANDILAR
Yalova'da yaşanan olağanüstü saatlerde Yalova Devlet Hastanesi'nde de gerginlik yaşandı.
DEAŞ operasyonunun ardından yaralı polislere destek vermek için Yalova sakinleri hastane bahçesinde toplandı.
Kaynak: İHA