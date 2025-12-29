GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit olmuştu! Kimlikleri belli oldu

- Güncelleme Tarihi:

DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit olmuştu! Kimlikleri belli oldu
Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 3 kahraman polisimizin isimlerinin İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit olduğu açıklandı.

Türkiye güne Yalova'dan gelen acı haberle başladı. DEAŞ'ın hücre evine baskına giden polislere ateş açıldı.

Bir anda başlayan çatışmada 3 kahraman Türk polisi şehit oldu 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı.

Takviye ekiplerin de sevk edildiği olay yerinde 6 terörist ölü ele geçirilirken 5 kadın ve 6 çocuk sağ ele geçirildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'yi yasa boğan olayda şehit olan polislerimizin kimlikleri belirlendi.

Konuya ilişkin paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit kahramanların fotoğraflarını paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.

Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun"

Kaynak: Haber Merkezi

